В Башкирии мужчина избил приятеля металлической ложкой

В Благоварском районе Башкирии имеющий судимость местный житель избил приятеля ложкой Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Благоварском районе Башкирии имеющий судимость местный житель избил приятеля ложкой. Суд вынес мужчине приговор по уголовному делу о побоях. Об этом сообщила пресс-служба районной инстанции.

По материалам дела, фигурант разбирательства с судимостью за преступление, связанное с насилием, находясь в пьяном состоянии поссорился со своим знакомым. Во время конфликта он схватил его за одежду и не менее трех раз ударил металлической ложкой по голове и лицу. Потерпевший получил телесные повреждения, которые не причинила вреда его здоровью.

На суде мужчина признал вину и раскаялся в содеянном. Его приговорили к 180 часам обязательных работ.