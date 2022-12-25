Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
-10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия25 декабря 2022 15:59

В Башкирии мужчина избил приятеля металлической ложкой

За свой проступок он отделался обязательными работами
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
В Благоварском районе Башкирии имеющий судимость местный житель избил приятеля ложкой

В Благоварском районе Башкирии имеющий судимость местный житель избил приятеля ложкой

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Благоварском районе Башкирии имеющий судимость местный житель избил приятеля ложкой. Суд вынес мужчине приговор по уголовному делу о побоях. Об этом сообщила пресс-служба районной инстанции.

По материалам дела, фигурант разбирательства с судимостью за преступление, связанное с насилием, находясь в пьяном состоянии поссорился со своим знакомым. Во время конфликта он схватил его за одежду и не менее трех раз ударил металлической ложкой по голове и лицу. Потерпевший получил телесные повреждения, которые не причинила вреда его здоровью.

На суде мужчина признал вину и раскаялся в содеянном. Его приговорили к 180 часам обязательных работ.