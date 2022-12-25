Элвин Грей 31 декабря выступит на новогоднем концерте в Уфе

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Башкирский певец Радик Юльякшин (Элвин Грей) выступит на новогоднем концерте в Уфе 31 декабря. Мероприятие пройдет на площади «Гостиного Двора». Об этом музыкант 25 декабря рассказал в своем телеграм-канале.

– Мы решили встретить этот Новый Год с вами, – написал артист. – Будем ждать всей командой к 22:00. Впереди нас ждет много песен, танцев и самое главное - праздничное настроение.

Отметим, что при встрече 2020 года Элвин Грей выступал на той же площадке.

Напомним, в декабре музыкант отменил сразу несколько своих концертов для того чтобы выступить перед бойцами башкирских батальонов в зоне специальной военной операции.