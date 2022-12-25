Радий Хабиров со своей супругой Каринэ

Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал, как с семьей встречает Новый год. Руководитель региона поделился личной историей во время телемарафона «Территория женского счастья».

– В 12 часов обязательная традиция – это безусловно мы ждем поздравление президента. После этого куранты. Есть такая традиция, что пока бьют куранты, нужно успеть открыть шампанское, разлить и пригубить его. После этого оливье, все прочее. Можно телевизор посмотреть, прогуляться. Хорошая история – прогуляться. Мы иногда в новогоднюю ночь выходим либо в парке прогуляться, либо так, – отметил Хабиров.

Напомним, в интервью госСМИ на этой неделе глава Башкирии рассказал, что хочет в Новый год прогуляться с семьей по Советской площади.