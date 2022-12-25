Башкирия заключила соглашение о сотрудничестве с тремя регионами России

фото: правительство РБ

Минпром Башкирии заключил соглашение о сотрудничестве с профильными ведомствами трех регионов России: Краснодарского края, Омской и Нижегородской областей. Подписание состоялось 23 декабря на Координационном совете по промышленности в Уфе. Об этом сообщило республиканское правительство.

Договор предусматривает создание совместных инвестиционных и инновационных проектов в сфере развития наукоемких технологий и производства социально значимой и конкурентоспособной продукции, а также обмен опытом в вопросах привлечения инвестиций и предоставления мер государственной поддержки. Кроме того, в документе прописана работа по запросам от организаций, расширение деловых и научных контактов, проведение совместных миссий, выставок и семинаров.