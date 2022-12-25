Радий Хабиров оценил работу женщин-глав районов Башкирии

фото: glavarb.ru

Глава Башкирии Радий Хабиров оценил работу женщин, которые руководят районами республики. Речь идет о Зухре Гордиенко, возглавляющей Кигинский район, и Гюзель Насыровой, которая управляет Иглинским районом. Хабиров высказался о чиновницах на телемарафоне «Территория женского счастья».

– Я точно могу сказать, что женщина в политике… не в политике… женщина в работе – это хорошо. Только это в меру должно быть, разумеется. Все-таки есть особенности управленческой работы. У нас две главы Зухра и Гюзель – они очень хорошо работают. Мы очень довольны их работой, – отметил руководитель региона.

Он также добавил, что женщинам в управленческой работе «можно все доверять», но есть нюансы. Так, Хабиров не может себе представить, чтобы женщина занималась управлением мобилизационной подготовки или гражданской обороны. Также глава Башкирии считает назвал неженским занятием спортивные соревнования вроде штанги, футбола и борьбы.