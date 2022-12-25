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НовостиОбщество25 декабря 2022 11:29

Хабиров начал реабилитацию после операции на травмированное колено

Глава Башкирии повредил ногу во время игры в хоккей
Источник:kp.ru
фото: vk.com // Радий Хабиров

фото: vk.com // Радий Хабиров

Глава Башкирии Радий Хабиров 25 декабря поделился фотографией из спортзала во время занятий по реабилитации колена. На селфи он стоит перед зеркалом в шортах и с голым торсом.

– Начал реабилитацию колена. Всем добра! Берегите себя! – подписал снимок руководитель региона.

Напомним, Хабиров в начале октября повредил колено во время игры в хоккей в Москве. Ему пришлось перенести операцию на ногу. Чиновник отметил, что, если реабилитация пройдет нормально, он снова вернется на лед.