На следующей неделе в жилых домах Стерлитамака отключат электричество

На следующей неделе в некоторых жилых домах башкирского города Стерлитамака отключат электричество. Это связано с плановыми ремонтными работами Фото: Артем КИЛЬКИН

На следующей неделе в некоторых жилых домах башкирского города Стерлитамака отключат электричество. Это связано с плановыми ремонтными работами, передали в пресс-службе городской администрации 23 декабря.

26 декабря (понедельник) с 14:00 до 17:00 электричества не будет на улице Ленина, 22 (школа искусств) и 47 (гостиница)

27 декабря (вторник) с 13:30 до 17:00 электроэнергию отключат в СНТ «Дружба» и «Содружество», улице Шаймуратова, 11, 13, 15, 17 и 19 (жилые дома) и Худайбердина, 182 (школа №15).

29 декабря (четверг) с 15:00 до 16:00 без света останутся жилые дома по улицам 7 ноября, 1, 5, Ивлева, 15а и Набережной, 3 к. 2.