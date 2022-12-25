Мэр Уфы в резиденции Деда Мороза // фото: vk.com / Ратмир Мавлиев

Сегодня, 25 декабря, на набережной реки Белой в Уфе открылась резиденция Деда Мороза. Об этом сообщил мэр Ратмир Мавлиев.

– Ежедневно до 14 января с 12 до 21 часов Дед Мороз и его команда будут встречать всех желающих, – написал чиновник. – А 31 декабря резиденция будет работать до 2 часов ночи.

Он добавил, что каждый день в резиденции Деда Мороза для гостей будут организовываться интерактивная программа, праздничная торговля и фотозоны. Также посетители смогут увидеть настоящего северного оленя.

Напомним, на набережной реки Белой в Уфе 15 декабря открылся самый протяженный в городе каток.