За сутки в Башкирии коронавирус выявили у 303 человек

За минувшие сутки в Башкирии коронавирус выявили у 303 человек

За минувшие сутки в Башкирии коронавирус выявили у 303 человек. С начала пандемии в республике подтвердили 341,5 тыс. случаев инфицирования. Об этом в воскресенье, 25 декабря, сообщило местное министерство здравоохранения.

Переболели COVID-19 более 333,3 тыс. жителей региона, 284 из них выписались за последние 24 часа. Общее число умерших от инфекции составляет 5 951 человек.

Носителями коронавируса прямо сейчас являются 2 205 жителей, 207 из них лежат в ковид-госпиталях: шестеро пациентов находятся в тяжелом состоянии, один подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.