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НовостиОбщество25 декабря 2022 7:50

Во время массовых проверок ГИБДД Уфы задержала 10 пьяных водителей

Всего автоинспекторы проверили 502 машины
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: ГИБДД Уфы

фото: ГИБДД Уфы

Во время массовых проверок в пятницу и субботу, 23 и 24 декабря, сотрудники ГИБДД Уфы задержали 10 пьяных водителей. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Как передали в дорожной полиции, всего в ходе рейдов инспекторы проверили 502 автомобиля и пересекли 66 нарушений правил дорожного движения.

Столичная ГИБДД обратилась к водителям с призывом соблюдать правила дорожного движения и не садиться за руль в нетрезвом состоянии.

Напомним, недавно автоинспекторы помогли юным спортсменам, чей автобус сломался на трассе.