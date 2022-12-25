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НовостиПроисшествия25 декабря 2022 6:39

СК Башкирии озвучил подробности пожара, при котором сгорели два человека

Следователи назвали предварительную версию инцидента
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: СК РБ

фото: СК РБ

Следственный комитет Башкирии озвучил подробности пожара в Чишминском районе, при котором сгорели два человека. Ведомство организовало доследственную проверку.

Напомним, инцидент произошел 25 декабря около 21:30 в частном кирпичном доме по улице Шоссейной в селе Еремеево. Как уточнили в СК, в ходе тушения были обнаружены тела погибших 39-летнего мужчины и 37-летней женщины.

– Пожар заметили соседи и сообщили в экстренные службы, – передали в СК. – По предварительным данным, причиной возгорания могло послужить неосторожное обращение с огнем при курении и обогреве дома.

Следователи осмотрели место происшествия и назначили судебные экспертизы. Сотрудники СК также допрашивают очевидцев и других свидетелей.