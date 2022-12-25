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НовостиОбщество25 декабря 2022 6:04

В «Арт-Квадрате» в Уфе откроют ледовый городок в стиле игры Minecraft

Праздничная площадка начнет принимать гостей уже сегодня
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
В «Арт-Квадрате» в Уфе 25 декабря откроют ледовый городок с фигурами персонажей русских сказок, выполненных в стилистике компьютерной игры Minecraft

В «Арт-Квадрате» в Уфе 25 декабря откроют ледовый городок с фигурами персонажей русских сказок, выполненных в стилистике компьютерной игры Minecraft

Фото: Рустем АХУНОВ

В «Арт-Квадрате» в Уфе 25 декабря откроют ледовый городок с фигурами персонажей русских сказок, выполненных в стилистике компьютерной игры Minecraft. Об этом сообщается на в соцсетях городского пространства.

Открытие городка запланировано на 15:00. Для гостей будет организована праздничная программа с песнями, клоунами и новогодней дискотекой.

Напомним, в Уфе в новогодние праздники будут работать десять ледовых городков. Центральная городская елка уже открылась в минувшую пятницу, 23 декабря.