В «Арт-Квадрате» в Уфе откроют ледовый городок в стиле игры Minecraft

В «Арт-Квадрате» в Уфе 25 декабря откроют ледовый городок с фигурами персонажей русских сказок, выполненных в стилистике компьютерной игры Minecraft Фото: Рустем АХУНОВ

В «Арт-Квадрате» в Уфе 25 декабря откроют ледовый городок с фигурами персонажей русских сказок, выполненных в стилистике компьютерной игры Minecraft. Об этом сообщается на в соцсетях городского пространства.

Открытие городка запланировано на 15:00. Для гостей будет организована праздничная программа с песнями, клоунами и новогодней дискотекой.

Напомним, в Уфе в новогодние праздники будут работать десять ледовых городков. Центральная городская елка уже открылась в минувшую пятницу, 23 декабря.