При пожаре в частном жилом доме в Башкирии сгорели два человека

При пожаре в жилом частном доме в Чишминском районе Башкирии сгорели два человека

При пожаре в жилом частном доме в Чишминском районе Башкирии сгорели два человека. Об этом сообщило региональное МЧС.

Инцидент произошел в селе Еремеево вечером 24 декабря. Тревожный вызов о пожаре в одном из домов по улице Шоссейной поступил в службу спасения в 21:52.

– В связи с поздним сообщением о пожаре, по прибытии [пожарных] открытым пламенем по всей площади горел жилой кирпичный дом, кирпичный гараж под общей кровлей, – передали в экстренном ведомстве. – К тушению пожара привлекались 28 человек и 8 единиц техники.

К 22:27 пожар удалось локализовать на площади 71 кв. м. В ходе тушения спасатели обнаружили фрагменту тел двух погибших человек.

В причинах пожара разбирается следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС.