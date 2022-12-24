Легкий морозец и пушистый снег: какой ожидается погода в последнюю неделю 2022 года в Башкирии

Погода будет вполне располагать к прогулкам и последним вылазкам по магазинам Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Синоптики озвучили прогноз погоды на последнюю неделю 2022 года в Башкирии. К счастью, никаких неприятных погодных сюрпризов вроде заморозков или бурана ждать не стоит. По ночам будет стоять ощутимый морозец до -18; -20 градусов, а днем столбики термометров будут показывать вполне терпимые -9; - 12, так что смело отправляйтесь в рейд за елкой или навестить перед праздниками друзей и близких. Местами выпадет легкий снежок, что добавит особой сказочной новогодней атмосферы.

Что касается самой новогодней ночи, то днем ожидается всего около -10 градусов, а ночью около -15, а также небольшой снег. Остается только надеяться, что за пару дней до праздника в республику не нагрянет никакой циклон и не испортит погоду снегопадами.