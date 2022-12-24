В Башкирии пожар унес жизнь 85-летней женщины

Фото: МЧС по РБ

В Белокатайском районе Башкирии очередной пожар унес жизнь 85-летней женщины. На этот раз загорелся дом на улице Березовой в деревне Мунасово. Небольшое бревенчатое строение быстро объяло пламенем, поэтому, когда прибыли пожарные, дом практически сгорел полностью. В огне погибла 85-летняя хозяйка дома. Ее 50-летний родственник получил ожоги и сейчас находится в Белокатайской ЦРБ. На месте происшествия работают следователи и дознаватели МЧС, которым предстоит выяснить причины и обстоятельства случившегося.

Напомним, это не первый смертельный пожар за сегодняшний день. В Ишимбае загорелась четырехкомнатная квартира, ее 64-летний хозяин скончался в больнице. А в поселке Первушино Кушнаренковского района в пожаре сгорела 57-летняя женщина, еще трое - 60-летний мужчина, 82-летняя женщина и 16-летняя девочка надышались дымом, их увезли в больницу.