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НовостиОбщество24 декабря 2022 14:30

В 2023 году в Башкирии увеличится размер прожиточного минимума

Уже с 1 января он вырастет до 12650 рублей
Яна БАЗЕКИНА
Яна БАЗЕКИНА

Фото: Нина СОКОЛОВА

С 1 января 2023 года в Башкирии увеличатся размеры прожиточного уровня для различных категорий населения. Соответствующий документ уже появился на портале правовой информации РБ.

Так, прожиточный минимум на одного жителя республики вырастет с 12110 до 12650 рублей. Для трудоспособного населения размер прожиточного увеличится на 589 рублей – до 13789, для пенсионеров – на 516 рублей (до 11990 рублей), а для несовершеннолетних – на 524 рубля (до 12271 рублей). Соответствующие размеры прожиточного уровня сохранятся до конца 2023 года.