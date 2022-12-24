В Башкирии волонтеры спасают хаски, которая замерзает на остановке

Фото: Регина Биргулиева

В Стерлитамаке волонтеры спасают хаски, замерзающую на остановке. Как рассказала Регина Биргулиева, собаку нашли лежащей на остановке: по всей видимости, она ждала своего хозяина, но никто за ней так и не вернулся. К тому же, у хаски сильно болит передняя лапа, и она нуждается в осмотре ветеринара. Волонтеры забрали ее с улицы и теперь ищут новый дом и любящего хозяина.

- Очень добрая и ласковая собака. Поела теплой еды и легла спать. Ей очень нужен вольер или временная будка, также сделать снимок лапы в клинике. Прошу вас, помогите собаке! – обратилась Регина Биргулиева к неравнодушным жителям Башкирии.

Если вы знаете, кому принадлежит собака, или готовы стать для нее новым хозяином, позвоните по номеру 8(919)616-60-26.