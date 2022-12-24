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НовостиПроисшествия24 декабря 2022 13:47

В Башкирии в пожаре погиб 64-летний мужчина

Спасатели успели вытащить его из горящей квартиры, но позже ишимбаец скончался в больнице
Яна БАЗЕКИНА
Яна БАЗЕКИНА
Фото: МЧС РБ

Фото: МЧС РБ

В Ишимбае пожар унес жизнь 64-летнего мужчины. Как рассказали в пресс-службе МЧС по Башкирии, утром 24 декабря в пожарную часть поступило сообщение, что горит четырехкомнатная квартира в многоэтажном доме на улице Зеленая. Прибывшие спасатели вывели из задымленного помещения 64-летнего хозяина и передали его медикам, после чего продолжили тушить пожар. Однако спустя некоторое время пострадавший ишимбаец все же скончался в больнице.

- Причины пожара и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Работает следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС России, - добавили в экстренном ведомстве.