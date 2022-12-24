В Уфе запустили цех по производству лекарства от гемофилии

Фото: пресс-служба главы РБ

В уфимском фармацевтическом заводе начал работать цех по производству лекарства от одного из редких и очень опасных заболеваний – гемофилии. Открылась площадка с участием по видеосвязи главы Башкирии Радия Хабирова и министра торговли и промышленности России Дениса Мантурова, который прибыл в Уфу с рабочим визитом. Отмечается, что общий объем инвестиций в работу цеха составил 1,6 млрд рублей – всего тут будут работать 80 сотрудников, а в год выпускаться около 5,9 млн упаковок лекарства.

Как отметил вице-премьер правительства России, если раньше в нашей стране можно было купить только зарубежные аналоги дорогостоящего лекарства, то сейчас у нас будет собственное масштабное производство. И уже в 2023 году Россия закроет свою потребность в зарубежных аналогах и облегчит жизнь более чем 10 тысяч пациентов с этим орфанным заболеванием.