В Башкирии автоинспекторы помогли юным спортсменам, чей автобус сломался на трассе

Фото: ГИБДД РБ

В Башкирии автоинспекторы помогли юным спортсменам, чей автобус сломался прямо на трассе. Как рассказали в региональной Госавтоинспекции, капитан полиции Айдар Зайнетдинов и лейтенант полиции Альберт Ахметшин заметили припаркованный на обочине автобус с открытым капотом. В салоне находились 9 детей и тренер, который рассказал, что ребята ехали на соревнования по борьбе, но автобус по дороге сломался.

Недолго думая, полицейские связались с директором школы в Инзере и попросили временно разместить там детей. Сами же они нашли автомеханика, который смог быстро починить автобус, после чего дети отправились дальше и успели на соревнования.