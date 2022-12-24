В Уфе 11-летний ребенок разбился, катаясь на необорудованной для этого горке

Фото: УГЗ по г. Уфа

В Уфе 11-летний мальчик пострадал, катаясь на несанкционированной горке. Об инциденте рассказали в Управлении гражданской защиты. Ребенок решил весело провести выходные, но для катания выбрал неудачное место – склон на улице Бехтерева. В итоге, скатываясь, он получил травмы и был доставлен в больницу.

- Теперь на выявленном месте несанкционированного катания установят аншлаг, информирующий об опасности, а сама горка будет отсыпана песком, - уточнили в УГЗ по Уфе.

Спасатели напоминают, что кататься на ледянках и тюбингах можно только в специально оборудованных для этого местах, иначе развлечение может обернуться серьезными травмами.