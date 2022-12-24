Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
-3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия24 декабря 2022 11:24

В Уфе 11-летний ребенок разбился, катаясь на необорудованной для этого горке

Мальчика отправили в больницу, а опасную горку засыпали песком
Яна БАЗЕКИНА
Яна БАЗЕКИНА
Фото: УГЗ по г. Уфа

Фото: УГЗ по г. Уфа

В Уфе 11-летний мальчик пострадал, катаясь на несанкционированной горке. Об инциденте рассказали в Управлении гражданской защиты. Ребенок решил весело провести выходные, но для катания выбрал неудачное место – склон на улице Бехтерева. В итоге, скатываясь, он получил травмы и был доставлен в больницу.

- Теперь на выявленном месте несанкционированного катания установят аншлаг, информирующий об опасности, а сама горка будет отсыпана песком, - уточнили в УГЗ по Уфе.

Спасатели напоминают, что кататься на ледянках и тюбингах можно только в специально оборудованных для этого местах, иначе развлечение может обернуться серьезными травмами.