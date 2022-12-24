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НовостиОбщество24 декабря 2022 10:01

Вице-премьер России Денис Мантуров и Радий Хабиров возложили цветы памятнику Минигали Шаймуратова

Напомним, что глава Минторга прибыл в Уфу с рабочим визитом
Яна БАЗЕКИНА
Яна БАЗЕКИНА
Фото: Валерий Шахов

Фото: Валерий Шахов

Вице-премьер правительства России Денис Мантуров и глава Башкирии Радий Хабиров возложили цветы памятнику легендарного комдива Минигали Шаймуратова и осмотрели мемориальный комплекс. Министр торговли и промышленности России остался под большим впечатлением от монументального комплекса, посвященного памяти и подвигу башкирских воинов времен Великой Отечественной войны.

Напомним, что высокопоставленный чиновник прибыл в Уфу с рабочим визитом и примет участие в заседании Координационного совета по промышленности, которое пройдет в конгресс-холле «Торатау», а также посетит несколько промышленных предприятий в республике.