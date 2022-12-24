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НовостиОбщество24 декабря 2022 9:20

Из Башкирии в зону СВО направился еще один конвой с гуманитарной помощью

Для детей Луганской области республика передала сладкие подарки
Яна БАЗЕКИНА
Яна БАЗЕКИНА
Фото: Алик Камалетдинов

Фото: Алик Камалетдинов

Из Башкирии в зону СВО доставили очередной конвой с гуманитарной помощью для добровольческих батальонов Минигали Шаймуратова и Александра Доставалова. Как рассказал у себя на странице в соцсетях советник главы Башкирии Алик Камалетдинов, для маленьких жителей города Красный Луч привезли сладкие новогодние подарки, которые собрали общественные и образовательные организации республики. А один предприниматель из Янаула прислал для добровольцев специальные бани на колесах. Также в состав гуманитарного груза вошли такие необходимые вещи как экипировка и теплая одежда, тепловые пушки, продукты, средства личной гигиены и медикаменты, генераторы, бензопилы и другое.