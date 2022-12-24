В Башкирии коронавирус унес жизнь одного человека

Общее число жертв вируса выросло до 5951 человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Башкирии снова растет заболеваемость коронавирусом. По данным Минздрава, за сутки в республике зарегистрировано 295 новых случаев инфекции, а общее число заболевших достигло уже 341197 человек. В стационарах на лечении находятся 210 пациентов, подавляющее большинство из которых – люди в возрасте старше 60 лет. 6 из них находятся в тяжелом состоянии, а один подключен к ИВЛ. Еще 1976 жителей республики находятся на амбулаторном лечении. Также за сутки зарегистрирован один случай смерти от коронавируса – общее число жертв вируса выросло до 5951 человек.

- Выписано с выздоровлением за сутки 297 жителей республики, всего вылечились 333060 человек, - добавили в ведомстве здравоохранения.