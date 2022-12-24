Фото: vk.com/radiyhabirov

Радий Хабиров рассказал о развитии промышленного туризма в Башкирии. У себя на странице в соцсетях он опубликовал фотографии уфимских школьников, которые побывали с экскурсией на заводе в Благовещенске – посмотрели, как печется хлеб, изготавливается трубопроводная арматура. Также глава республики отметил, что на такую экскурсию может отправиться каждый = достаточно записаться через краеведческий музей города.

Кроме того, Хабиров сообщил, что по итогам конкурса Башкирия вошла в число 20 участников II Всероссийского акселератора по промышленному туризму «Открытая промышленность». А это значит, что промышленный туризм теперь будет активно развиваться в Уфе и Уфимском районе и Благовещенске. Помимо обучающих мероприятий, уже в апреле 2023 года в республике должна сформироваться стратегия развития направления. Например, появятся экскурсионные маршруты, которые потом будут предложены федеральным туроператорам.

- Промышленный туризм – это еще и отличная история для профориентации школьников и молодежи, возможность привлечь специалистов на наши предприятия, - подчеркнул Хабиров.