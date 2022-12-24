Андрей Назаров поздравил жителей Башкирии с Днем Конституции

Фото: vk.com/agnazarov

Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров поздравил жителей республики с Днем Конституции, который традиционно отмечается 24 декабря.

- Сегодня 29 лет со дня принятия Конституции Башкортостана – основного закона нашей республики, определившего современный облик и динамику развития родного края, - написал Назаров у себя на странице в соцсетях.

Также премьер-министр рассказал, что первые проекты республиканской Конституции начали обсуждаться еще в 1990 году, а к окончательному виду она пришла в 1993. За все эти годы документ претерпел множество изменений, последние были внесены в прошлом году по поручению Радия Хабирова, который уделил дополнительное внимание социальным гарантиям жителям Башкирии, а также сохранению и укреплению культуры, народных ценностей и природного богатства региона. Также Назаров подчеркнул, что сейчас, в непростое историческое время, очень важно иметь оплот, ценностный и правовой ориентир, который будет всех объединять – и именно Конституция может стать таким оплотом.

- 2023-й объявлен Годом полезных дел для малой Родины – будем вместе способствовать процветанию нашего края, - добавил Андрей Назаров.