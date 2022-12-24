В Уфу прибыл с рабочим визитом министр торговли и промышленности России Денис Мантуров

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Утром 24 декабря в Уфу с рабочим визитом прибыл вице-премьер правительства России, министр торговли и промышленности Денис Мантуров. Как сообщается в пресс-службе Главы Башкирии, чиновник примет участие в заседании Координационного совета по промышленности, которое пройдет в конгресс-холле «Торатау». Кроме него, в заседании совета примут участие еще около 70 глав профильных министерств со всей России.

Также отмечается, что Денис Мантуров посетит несколько промышленных предприятий в республике и примет участие в церемонии открытия нескольких новых производственных мощностей в Уфе.