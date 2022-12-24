В Башкирии на трассе столкнулись две фуры: есть пострадавшие

Фото: ГИБДД РБ

В Башкирии на трассе столкнулись две фуры. Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, все произошло накануне вечером в Салаватском районе. На 1614-м км трассы Самара-Уфа-Челябинск столкнулись встречные грузовики «Ман» и «Мерседес». К счастью, обошлось без погибших, но за медицинской помощью пришлось обратиться 21-летнему водителю «Мерседеса» и его 20-летнему водителю. Сейчас дорожные полицейские устанавливают все причины и обстоятельства произошедшего, ведется разбирательство.

- Всего за минувшие сутки на дорогах республики зарегистрировано 7 автомобильных аварий, в которых 2 человека погибли и 7 получили травмы. Так, в Мишкинском районе произошла авария с участием двух транспортных средств, в результате погибли двое – отец и сын, - добавили в ведомстве.