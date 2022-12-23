На Украине в ходе СВО погиб разведчик из Башкирии Евгений Швалев

Фото: vk.com/rishat_mansurov

На Украине в ходе СВО погиб уроженец Чишминского района Башкирии Евгений Швалев. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал глава муниципалитета Ришат Мансуров.

Сегодня, 23 декабря, состоялась церемония прощаниям с военнослужащим. Земляки отзываются о погибшем как о достойном сыне, муже и отце. Швалев был начальником разведки – заместителем начальника штаба по разведке12 гвардейской отдельной инженерной бригады.

– Преждевременная гибель таких людей всегда переносится тяжело. Примите искренние соболезнования. Невозможно говорить об этом без боли. Светлая память! – написал в своей публикации Ришат Мансуров.