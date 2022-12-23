«Салават Юлаев» обыграл «Адмирал» со счетом 5:3 в домашнем матче КХЛ

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Сегодня, 23 декабря, «Салават Юлаев» обыграл владивостокский «Адмирал» со счетом 5:3 в домашнем матче Континентальной хоккейной лиги.

Победу уфимцам обеспечил хет-трик Александра Кадейкина (19-я, 35-я и 39-я минуты), а также голы Данила Алалыкина (13-я) и Александра Хмелевского (22-я). Шайбы в ворота хозяев забросили Николай Чебыкин (44-я), Александр Горшков (22-я) и Дмитрий Сидляров (48-я).

«СЮ» с 52 очками поднимается на пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, следом с 51 идет «Адмирал».

Следующий матч уфимцев состоится в понедельник – 26 декабря примут. Команда схлестнется с екатеринбургским «Автомобилистом».