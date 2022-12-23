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НовостиПроисшествия23 декабря 2022 17:40

В Башкирии в пожаре пострадал 57-летний мужчина

10 человек пожарным удалось спасти
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: МЧС по Башкирии

Фото: МЧС по Башкирии

Сегодня днем, 23 декабря, в башкирском городе Туймазы в пожаре в многоквартирном доме пострадал мужчина. О происшествии рассказала пресс-служба регионального МЧС.

На месте ЧП работали сотрудники МЧС и регионального Государственного комитета по чрезвычайным ситуациям. Прибыв на место, специалисты обнаружили однокомнатной квартиры на третьем этаже дома. Из опасной зоны было спасено 10 человек, также было эвакуировано еще 15 граждан. В результате произошедшего пострадал 57-лтений мужчина, его госпитализировали в Туймазинскую центральную районную больницу.

Пожар удалось оперативно ликвидировать. О причины устанавливает дознаватель МЧС.