В Башкирии вузы в 2023 году получат более 1,3 млрд рублей

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В Башкирии вузы в 2023 году получат более 1,3 миллиарда рублей. Об этом на своей личной странице в социальных сетях сообщил глава республики Радий Хабиров.

Средства будут выделены в рамках государственной программы «Приоритет-2030». По словам руководителя республики, БГМУ, УУНиТ и УГНТУ по результатам реализации проекта в 2022 году защиты получат как базовую (100 миллионов рублей), так и специальную (повышенную) часть грантов.

– Специальная зависит от категории, которую эксперты определяют во время защиты. Все три участника «Приоритета-2030» от Башкортостана вошли в этом году во вторую категорию, причем БГМУ сохранил прошлогодние позиции, а УУНТ и УГНТУ улучшили – с третьей категории до второй, – рассказал Хабиров.

За 2021-2023 годы, как утверждает глава Башкирии, объем финансирования учебных заведений республики по программе «Приоритет» составит 2,6 миллиарда рублей.