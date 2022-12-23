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Сегодня, 23 октября, в Уфе пробили второй тоннель Восточного выезда. Об этом на свой личной странице в социальных сетях рассказал глава Башкирии Радий Хабиров.

Речь идет о южном тоннеле от проспекта Салавата Юлаева до берега реки Уфы. По словам руководителя республики, теперь рабочие смогут быстрее доставлять на объект материалы и оборудование, вывозить породу, возводить в тоннеле конструкции.

Хабиров отметил, реализация проекта идет с опережением графика. Глава утверждает, техническая готовность Восточного выезда к концу 2022 года достигнет 58%.

– На объекте задействованы более двух тысяч человек и 263 единицы спецтехники, работы идут круглосуточно. Следующий важный этап – в конце января 2023 года пролетные строения моста через Уфимку достигнут крайней опоры, тем самым мы соединим два берега, – заявил в своей публикации руководитель региона.

Напомним, Восточный выезд проект, призванный соединить федеральные трассы М-5 и М-7 и обеспечить развитие новых территорий Зауфимья.