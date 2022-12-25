Жители Башкирии стали чаще играть свадьбы в 2022 году

В 2022 году в Башкирии число заключенных браков увеличилось на 1 090.

Уже традиционно большинство пар проводят процедуру регистрации брака в теплые месяцы, чтобы можно было отметить важное событие на свежем воздухе.

По данным Ростата, всего за минувшие 10 месяцев 2022 года в республики зарегистрировали 21 055 новых семей. Чаще всего узами брака жители республики себя связывали с июня по октябрь. Ситуация с популярными месяцами для свадьбы была аналогична и в 2021 году. Но самих бракосочетаний было меньше – 19 965.

Если говорить по отдельным месяцам, то в 2022 году в республике стали чаще играть свадьбы в сентябре и октябре.