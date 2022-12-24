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НовостиОбщество24 декабря 2022 3:51

В Башкирии в 2022 году снизилось количество умерших

Об этом говорит официальная статистика
Рустем АХУНОВ
Рустем АХУНОВ

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За первые 10 месяцев 2022 года количество умерших снизилось на 14 370 человек по сравнению с прошлым годом.

Ростат регулярно собирает информацию о демографической ситуации в регионах. В том числе, о количестве зарегистрированных в Загс случаях смерти. Накануне в ведомстве поделились статистикой смертности в Башкирии за 10 месяцев 2022 года.

Так, всего с января по ноябрь в регионе зафиксировали 40 542 случаев смерти. Больше всего зарегистрировали в марте – 4 995, а меньше всего – в октябре 3 676.

В прошлом году смертей в республике было больше. Тогда за аналогичный отчетный период скончались 54 912 человека. Примечательно, что рост начался в августе (6 082 случая) и достиг пика в октябре (8 736).