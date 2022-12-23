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НовостиПроисшествия23 декабря 2022 11:52

В Башкирии призывника нашли под окнами военкомата

Обстоятельства происшествия выясняются
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Рустем АХУНОВ

В башкирском городе Стерлитамак призывника нашли под окнами военкомата. Об этом со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах рассказало информационное агентство «Башинформ».

Инцидент произошел в военном комиссариате на улице Худайбердина. Парня призывного возраста, согласно предварительным данным, обнаружили под окнами учреждения с травмой, характерной при падении. Сообщается, что до произошедшего пострадавший был на втором этаже здания.

На место ЧП были сотрудники скорой помощи. Медики госпитализировали молодого человека в больницу №2. Ему поставили диагноз «закрытый перелом пяточной кости». В обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники правоохранительных органов.