В Башкирии призывника нашли под окнами военкомата

Фото: Рустем АХУНОВ

В башкирском городе Стерлитамак призывника нашли под окнами военкомата. Об этом со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах рассказало информационное агентство «Башинформ».

Инцидент произошел в военном комиссариате на улице Худайбердина. Парня призывного возраста, согласно предварительным данным, обнаружили под окнами учреждения с травмой, характерной при падении. Сообщается, что до произошедшего пострадавший был на втором этаже здания.

На место ЧП были сотрудники скорой помощи. Медики госпитализировали молодого человека в больницу №2. Ему поставили диагноз «закрытый перелом пяточной кости». В обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники правоохранительных органов.