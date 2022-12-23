В Башкирии ожидаются снег с дождем и похолодание до -11°

Фото: Олег УКЛАДОВ

Завтра, 24 декабря, В Башкирии ожидаются снег с дождем и похолодание. Это следует из прогноза, опубликованного республиканским МЧС.

Будет преимущественно облачно погода, однако днем ожидаются прояснения. Согласно данным синоптиков, ночью и днем по Башкирии пройдут снегопады с дождем. Ветер будет южный, юго-западный 8-13 метров в секунду, местами порывы до 18 метров в секунду.

Грядущая ночь и день ожидаются теплыми, столбики термометров покажут 0,-5°, однако ночью на юго-востоке республики температура воздуха опустится до -11°.

Метеорологи прогнозируют образование на региональных дорогах гололедицы, снежных заносов и накатов. Из-за осадков видимость ухудшится 500-1000 метров.