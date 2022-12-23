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НовостиОбщество23 декабря 2022 10:00

Житель Башкирии познакомился с девушкой в соцсетях и лишился из-за нее 45 тыс. рублей

Потерпевший перевел интернет-подруге деньги на билет до него
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
В Белебеевском районе Башкирии местный житель познакомился с девушкой в соцсетях и лишился из-за нее 25 тыс. рублей

В Белебеевском районе Башкирии местный житель познакомился с девушкой в соцсетях и лишился из-за нее 25 тыс. рублей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Белебеевском районе Башкирии 25-летний местный житель познакомился с девушкой в соцсетях и лишился из-за нее 25 тыс. рублей. Об этом 23 декабря сообщила пресс-служба МВД республики.

Молодой человек познакомился в соцсетях с девушкой, которая представилась Миленой. Во время общения она сказала ему, что живет в другом городе, и хочет с ним встретиться, однако денег на билет у нее нет.

Мужчина решил проявить благородство и перевел интернет-подруге 45 тыс. рублей. После этого она пропала. Потерпевший написал заявление в полицию. Там возбудили уголовное дело о мошенничестве.