Житель Башкирии познакомился с девушкой в соцсетях и лишился из-за нее 45 тыс. рублей

В Белебеевском районе Башкирии местный житель познакомился с девушкой в соцсетях и лишился из-за нее 25 тыс. рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Белебеевском районе Башкирии 25-летний местный житель познакомился с девушкой в соцсетях и лишился из-за нее 25 тыс. рублей. Об этом 23 декабря сообщила пресс-служба МВД республики.

Молодой человек познакомился в соцсетях с девушкой, которая представилась Миленой. Во время общения она сказала ему, что живет в другом городе, и хочет с ним встретиться, однако денег на билет у нее нет.

Мужчина решил проявить благородство и перевел интернет-подруге 45 тыс. рублей. После этого она пропала. Потерпевший написал заявление в полицию. Там возбудили уголовное дело о мошенничестве.