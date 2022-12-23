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НовостиОбщество23 декабря 2022 9:38

23 и 24 декабря в Уфе пройдет массовые проверки водителей

Рейды направлены на предупреждение нарушений ПДД и выявление пьяных водителей
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
В пятницу и субботу, 23 и 24 декабря, ГИБДД проведет в Уфе массовые проверки водителей

В пятницу и субботу, 23 и 24 декабря, ГИБДД проведет в Уфе массовые проверки водителей

Фото: Олег УКЛАДОВ

В пятницу и субботу, 23 и 24 декабря, ГИБДД проведет в Уфе массовые проверки водителей. Об этом предупредила пресс-служба ведомства.

Как рассказали в Госавтоинспекции, рейды направлены на предупреждение нарушений правил дорожного движения и выявление пьяных водителей. ГИБДД полиция призвала автомобилистов своевременно снижать скорость, не садиться за руль в нетрезвом виде и использовать ремни безопасности.

Как уточнили в дорожной полиции столицы Башкирии, за минувшие сутки в городе было пресечено 458 нарушений ПДД (в том числе 37 со стороны пешеходов) и задержано пять пьяных водителей.