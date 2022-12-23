Курултай Башкирии предложил повысить предельных возраст служащих региональных парламентов

Курултай Башкирии внес в Госдуму законопроект с предложением повысить предельный возраст госслужащих из категории «руководителей» в аппарате региональных парламентов

Госсобрание-Курултай Башкирии внес в Госдуму законопроект с предложением повысить до 70 лет предельный возраст госслужащих из категории «руководителей» в аппарате региональных парламентов. Соответствующая инициатива была опубликована в системе обеспечения законодательной деятельности.

В пояснительной записке говорится, что сейчас предельный возраст пребывания на госслужбе до 70 лет действует для сотрудников аппаратов Совета федерации, Госдумы и исполнительной власти. Такая же норма для региональных парламентов не предусматривается. «Между тем, – говорится в документе, – опыт и большая управленческая компетенция аналогичной категории гражданских служащих могут быть востребованы не только в исполнительных, но и в законодательных органах» регионов России.

Уточняется, что законопроект призван сохранить «на государственной гражданской службе высококвалифицированных» сотрудников. Реализация инициативы, как следует из пояснительной записки, «позволит продлять срок гражданской службы наиболее опытным и результативным служащим аппаратов указанных органов и использовать их потенциал в целях дальнейшего поступательного развития общества и государства».