Минтруд Башкирии напомнил, как жители будут отдыхать в новогодние праздники

Министерство семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии напомнило, как жители республики будут отдыхать в период новогодних каникул в 2023 году Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Министерство семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии напомнило, как жители республики будут отдыхать в период новогодних каникул в 2023 году при условии пятидневной рабочей недели. Ведомство опубликовало памятку 22 декабря.

Как пояснили в Минтруде, нерабочими праздничными днями в республике будут 1-8 января: 1-6 и 8 числа – новогодние каникулы, а 7 – Рождество Христово.

В Минтруде республики добавили, что 1 и 8 января и так выпадают на выходные дни – воскресенья. В связи с этим выходной с 1 января переносится на пятницу 24 февраля, а с 8 января – на понедельник 8 мая.