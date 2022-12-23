Жители села Нагаево под Уфой опять остались без электричества

Жители села Нагаево Октябрьского района Уфы опять остались без электричества Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители села Нагаево Октябрьского района Уфы опять остались без электричества. На этот раз – из-за обрыва провода. Об этом 23 декабря сообщила местная администрация.

Аварийное отключение электричества случилось 22 декабря в 22:20. Свет пропал в домах по улицам Дороховой, Ларина, Бахчисарайской, Соболиной, Пихтовой и Берестяной.

В 5:40 23 декабря аварийные службы устранили повреждение на воздушной линии, но также повредился и подземный кабель. Сейчас специалисты работают над его восстановлением.

Для жителей Нагаево развернули пункт временного размещения. Он находится в здании школы №17.

Напомним, проблемы с электричеством в населенном пункте стали периодическими: в группе района «ВКонтакте» сообщения об аварийном отключении появлялись 3, 5, 8, 10-14, 20 и 21 декабря. Из-за переболев с электроэнергеией глава Октябрьского района Сергей Плотников даже созывал экстренное заседание комиссии.

Отметим, отключения электроэнергии в Нагаево приводит не только к отсутствию света и невозможности воспользоваться бытовой техникой, но и к проблеме с обогревом жилья, поскольку отопление в населенном пункте электрическое.