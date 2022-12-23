В Башкирии 23 декабря открыли четвертую ледовую переправу

фото: МЧС РБ

Сегодня, 23 декабря, в Башкирии открыли четвертую в этот зимний период ледовую переправу. Она находится в Краснокамском районе и проходит через реку Каму. Об этом сообщило региональное МЧС.

– Допустимая пропускная способность – до 2-х тонн, толщина 35 см., ширина 50 метров, одна полоса, длина 900 метров, – озвучили характеристики переправы в экстренном ведомстве.

Там добавили, что на ледовой переправе запрещено останавливаться, ехать рывками, разворачиваться, заправлять и обгонять другие автомобили.

Напомним, первые три переправы в республике открылись в Караидельском, Бирском и так же в Краснокамском районах.