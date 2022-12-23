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НовостиОбщество23 декабря 2022 6:49

Башкирия в 2023 году планирует потратить на ремонт межмуниципальных дорог 4 млрд рублей

Республика сконцентрируется на трассах, состояние которых волнуют жителей
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Башкирия в своем бюджете на 2023 год предусмотрела 4 млрд рублей на ремонт межмуниципальных дорог

Башкирия в своем бюджете на 2023 год предусмотрела 4 млрд рублей на ремонт межмуниципальных дорог

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Башкирия в своем бюджете на 2023 год предусмотрела 4 млрд рублей на ремонт межмуниципальных дорог в рамках пятилетней программы. Об этом в ходе интервью с руководителями госСМИ 22 декабря сказал глава республики Радий Хабиров.

– Каждый глава района должен был представить нам перечень наиболее «фонящих» дорог, состояние которых волнует местных жителей. Кроме того, имеет значение важность трассы с точки зрения её загруженности. Исходя из этого мы составляем план ремонта дорог, – пояснил чиновник.

На том же интервью глава Башкирии говорил, что на завершения строительства мечети «Ар-Рахим» в Уфе так же потребуется 4 млрд рублей. Хабиров предупредил, что как минимум до 2025 года таких денег у республики не будет.