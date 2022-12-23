В Башкирии прокурор запросил 13 лет тюрьмы для насмерть сбившего четырех девушек водителя

В Бакалинском районе Башкирии прокурор запросил 13 лет тюрьмы для 23-летнего водителя, который в пьяном состоянии насмерть сбил четырех девушек в селе Бакалы

В Бакалинском районе Башкирии прокурор запросил 13 лет тюрьмы для 23-летнего водителя, который в пьяном состоянии насмерть сбил четырех девушек в селе Бакалы. Гособвинитель выступил с речью во время прения сторон в местном суде. Об этом 23 декабря сообщила региональная прокуратура.

Ведомство опубликовало фотографии из суда. На одной из них можно заметить матерей погибших девушек – они держат перед собой обрамленные снимки дочерей.

фото: прокуратура РБ

Напомним, резонансное ДТП случилось ранним утром 18 июля на объездной дороге села Бакалы. Нетрезвый мужчина за рулем Audi A5 превысил скорость, выехал на встречку и частично на левую обочину, где сбил четырех девушек 16-19 лет, которые возвращались домой из кафе. Все они скончались до приезда медиков.

Сейчас виновник аварии находится под стражей. Ранее глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что обвиняемый должен получить «максимальное наказание».