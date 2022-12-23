Ограничение на проезд грузовиков и автобусов ввели на еще одной трассе Башкирии

Утром 23 декабря из-за снегопада, метели и ухудшением видимости ограничение на проезд грузовиков и автобусов ввели еще на одной трассе – Уфа-Инзер-Белорецк Фото: Олег УКЛАДОВ

В Башкирии утром 23 декабря из-за снегопада, метели и ухудшения видимости ввели ограничение на проезд грузовиков и автобусов еще на одной трассе – Уфа-Инзер-Белорецк. Речь идет об участке с 62 по 205 километр. Об этом сообщило местное МЧС.

– Ориентировочное время окончания временного ограничения движения – 18:00 23 декабря (время окончания может быть изменено по причине продолжения действия неблагоприятных погодных условий), – предупредили в экстренном ведомстве.

Напомним, ранее такое же ограничение было введено на трассе Уфа-Бирск-Янаул.