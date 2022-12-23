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НовостиОбщество23 декабря 2022 4:21

В Уфе 23 декабря откроют центральную городскую елку на площади Ленина

Там организуют праздничную программу
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
23 декабря в 17:00 в Уфе торжественно откроют центральную городскую елку на площади имени Ленина

23 декабря в 17:00 в Уфе торжественно откроют центральную городскую елку на площади имени Ленина

Фото: Рустем АХУНОВ

Сегодня, 23 декабря, в 17:00 в Уфе торжественно откроют центральную городскую пиксельную елку на площади имени Ленина. Об этом сообщила мэрия.

– В рамках программы пройдет праздничный совет – «Уфимский йыйын Дедов Морозов». Чтобы открыть Главную елку столицы, в географический центр Уфы прибудут семь районных Дедов Морозов. Центральный ледовый городок на площади Ленина будет посвящен теме научно-технического прогресса, – рассказали в администрации.

В мэрии напомнили, что ледовые городки во всех районах города будут открыты до 28 декабря. Ранее публиковался график начала их работы. Ежедневно с 2 по 10 января на праздничных площадках будут организовывать развлекательную программу для детей.

Всего в Уфе установлены две столичные елки, 16 районных, 123 – на придомовых территориях и 90 – возле торговых центров и предприятий.