Хабиров рассказал, где будет встречать Новый год

Радий Хабиров поделился планами на новогоднюю ночь.

До Нового года осталось совсем немного времени и Радий Хабиров, во время беседы с редакторами госСМИ, рассказал, как будет проводить ночь с 31 декабря на 1 января.

По словам главы республики, встретить 2023 год он хочет в кругу семьи. Затем Хабировы хотят посетить Советскую площадь, на которой располагается недавно открытый памятник генералу Шаймуратову.

Глава республики добавил, что не будет устраивать массовый праздник для своих подчиненных. Он заявил, что «организует для них бал, когда придет время».

- Пока выпьем по бокалу шампанского и поздравим друг друга, - объяснил он.