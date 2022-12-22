В Башкирии пожарный извещатель спас жизни отца и двух сыновей

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В Башкирии сработавший пожарный извещатель спас жизни отца и двух его несовершеннолетних сыновей.

Глава ГКЧС республики Фарит Гумеров сообщил, что случай произошел в селе Новокулево, что в Нуримановском районе Башкирии. Там в частном доме накануне ночью сработал пожарный извещатель. Проснувшийся глава семьи увидел, что дым идет из печи, но открытого возгорания нет. Он вместе сыновьями разобрал печь и исправил опасную ситуацию. Помощь пожарных мужчине не понадобилась.

Гумеров дополнил, что пожарный извещатель мужчине выдали в 2020 году в местной администрации.