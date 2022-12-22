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НовостиПроисшествия22 декабря 2022 17:48

В Башкирии пожарный извещатель спас жизни отца и двух сыновей

Случай произошел в Нуримановском районе республики
Рустем АХУНОВ
Рустем АХУНОВ
Фото: https://vk.com/gumerovfr

Фото: https://vk.com/gumerovfr

В Башкирии сработавший пожарный извещатель спас жизни отца и двух его несовершеннолетних сыновей.

Глава ГКЧС республики Фарит Гумеров сообщил, что случай произошел в селе Новокулево, что в Нуримановском районе Башкирии. Там в частном доме накануне ночью сработал пожарный извещатель. Проснувшийся глава семьи увидел, что дым идет из печи, но открытого возгорания нет. Он вместе сыновьями разобрал печь и исправил опасную ситуацию. Помощь пожарных мужчине не понадобилась.

Гумеров дополнил, что пожарный извещатель мужчине выдали в 2020 году в местной администрации.