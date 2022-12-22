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НовостиОбщество22 декабря 2022 17:34

В Уфе увеличат габариты автобуса на популярном маршруте

Вместо Вектор Некст будет ездить НефАЗ
Рустем АХУНОВ
Рустем АХУНОВ

С 1 января в Уфе изменятся габариты автобусов, курсирующих по маршруту №75.

Автобусный маршрут №75 связывает исторический центр Уфы и спальный микрорайон Сипайлово. До конца 2022 года на маршруте будут использовать автобусы Вектор Некст, а с 1 января их заменят более габаритные НефАЗы.

В пресс-службе городской администрации отметили, что новые автобусы не смогут проезжать через ТРЦ «Планета» из-за отсутствия большой разворотной площадки. Транспорт будет проходить через остановку «Тужиловка», не подъезжая к торговому центру. Также в мэрии добавили, что площадку для разворота у «Планеты» планируют построить уже в следующем году – тогда маршрут №75 вновь начнет подъезжать к ТРЦ.